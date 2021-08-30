Впервые в истории: эстонка, обвиняемая в содействии китайской разведке, отказалась от соглашения с правосудием и ждет оправдательного приговора

Герли Мутсо стояла между двумя вооруженными полицейскими и весело болтала со своим адвокатом Свеном Силларом. Утро вторника, один из небольших залов Харьюского уездного суда. До начала слушания оставалось несколько минут.

"Признаете ли вы себя виновной?" — спросил журналист Eesti Ekspress, входя в зал суда.

"Не признаю", — резко ответила Мутсо. В суд она пришла в неприглядной серой водолазке. Красный ворот гармонировал с красной резинкой, украшавшей длинную косу.

На сегодняшний день это первое обвинение в шпионаже, которое эстонский суд рассматривает в общем производстве. Все предыдущие дела, связанные с разведкой, были урегулированы путем заключения соглашения с правосудием, что означает, что обвиняемый признаёт свою вину и соглашается на приговор, согласованный с обвинением.