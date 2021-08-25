ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Заболеваемость растет, ковид-паспорта используются все масштабнее. Что дальше?

В пресс-конференции участвуют министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, руководитель группы организации вакцинации Марек Сеэр и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг.

”Ситуация с коронавирусом в Эстонии, к сожалению, снова находится в фазе ухудшения”, — начал Танель Кийк. Количество пациентов в больницах увеличивается. Основным инструментом борьбы с пандемией по-прежнему является вакцинация.

”В последний раз аналогичная ситуация у нас была в ноябре прошлого года. Но единственное отличие в том, что в больнице намного меньше людей. Это позволяет сделать вывод, что вакцинация работает и люди легче переносят болезнь. Вакцинация — единственный разумный способ покончить с пандемией”, — заявил министр.

”Конечно, ограничения нам не нравятся. Мне они тоже не нравятся. Пандемия тоже не нравится. Но другого выхода нет, поскольку распространение вируса снова увеличилось. Для того, чтобы жить с наименьшим риском заражения, необходимо принимать меры”.

По словам Сепп, самая плохая эпидемиологическая ситуация сейчас в Южной Эстонии. Если ранее чаще заболевали молодые люди, то сейчас заболеваемость начала расти среди людей средних лет, а также детей и школьников.

Дополняется.

Как стало известно ранее, в Эстонии за сутки выявили 437 новых случаев коронавируса.

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