Жену инструктора по стрельбе, ранившую мужа во время пьянки, приговорили к тюрьме

Остальной срок условный с испытательным сроком в пять лет.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемой нельзя квалифицировать как попытка убийства (женщина сама вызвала скорую и оказывала пострадавшему помощь), поэтому речь идет о нанесении вреда здоровью, опасного для жизни.

Решение суда пока в силу не вступило.

18 мая прошлого года поздним вечером 44-летняя Лийна Баховски выстрелила в голову 46-летнему Мартину Баховски, известному инструктору по стрельбе.

В ходе следствия выяснилось, что в тот вечер супруги вместе распивали дома алкоголь. Согласно доказательствам, женщина направила на мужа пистолет, право на владение которым она имела и который был зарегистрирован на ее имя. Затем она сделала один выстрел в голову мужа, тем самым вызвав опасные для жизни травмы.

Пострадавшего доставили в больницу, супругу задержали в тот же день. В ходе обыска в доме Баховски было найдено 12 единиц оружия, три из которых были нелегальными. Также были найдены нелегальные части оружия.

К сказанному можно добавить, что Мартин Баховски в 2011 году в интервью Delfi ратовал за право для всех иметь оружие, утверждая, что мир при этом стал бы более безопасным.

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