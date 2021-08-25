В Литву прибыли 14 семей из Афганистана. Ожидается еще 50 человек

"Спасибо жителям Расейняй, которые с прибытием первой семьи обращались ко мне напрямую и через других людей и предлагали свою помощь продуктами, средствами гигиены и т.п. В случае необходимости, этот ваш вклад будет очень важным. Также спасибо всем жителям Расейняйского края, которые не остались равнодушными к бегущим от жестокости талибов афганцам. Наша поддержка очень важна для этих людей", — написал в фейсбуке А. Баутронис.