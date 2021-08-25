Зачем учиться, если я уже умею? На RusDelfi новый блог о трендах на рынке труда и профессиях будущего

Сейчас на носу первое сентября, и у всех нас ”включается красная кнопка” внутри и появляется желание идти и учиться чему-то новому. Учеба, конечно, понятие растяжимое, и как правило, применимое к школьникам и студентам. Однако сейчас набирает популярность такой термин как ”lifelong learning” — учеба длиною в жизнь. Иными словами, мы сами должны все время стремиться получать новые знания, чтобы чего-то достигнуть и быть востребованными. И вот тут возникает вопрос — чему или на кого учиться?

Разберемся в этой теме подробнее. Специалисты условно делят все навыки, которые мы можем приобретать в процессе обучения, на две части — ”soft” и ”hard” — на мягкие и твердые соответственно. К категории ”твердых” относятся профессиональные навыки, которые формируют суть того, чем человек занимается на работе — например, кто-то умеет рисовать и работает дизайнером, кто-то умеет лечить зубы и работает стоматологом. А вот с ”мягкими” навыками все иначе. Их можно применять намного шире — как на работе, так и в обычной жизни. К ним относят креативное мышление, умение работать в команде, коммуницировать и планировать свое время — в общем, все то, что может пригодиться практически в любом деле.

Кстати, в последнее время некоторые выделяют еще и третью категорию — экзистенциальные навыки. Их можно применять на протяжении всей жизни в разных сферах и касаются они непосредственно личности человека — например, умение ставить цели и их добиваться, способность к рефлексии и самоанализу, умение учиться, понимать свои эмоции. В общем, все то глубинное, что касается человека и его внутреннего мира.

Зачем учиться, если у меня уже есть профессия?