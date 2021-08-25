Зачем учиться, если я уже умею? На RusDelfi новый блог о трендах на рынке труда и профессиях будущего
”Наша школа обучает современным навыкам, и это не только профессии сами по себе, но и отдельные их составляющие — например, публичные выступления, ведение финансов. Именно поэтому я хотела бы посвятить этот блог теме современных навыков и профессиям будущего” — рассказывает Яна об идее блога. И первый пост, который мы публикуем, рассказывает о мировых трендах и отвечает на вопрос ”зачем учиться, если я уже умею?”
Сейчас на носу первое сентября, и у всех нас ”включается красная кнопка” внутри и появляется желание идти и учиться чему-то новому. Учеба, конечно, понятие растяжимое, и как правило, применимое к школьникам и студентам. Однако сейчас набирает популярность такой термин как ”lifelong learning” — учеба длиною в жизнь. Иными словами, мы сами должны все время стремиться получать новые знания, чтобы чего-то достигнуть и быть востребованными. И вот тут возникает вопрос — чему или на кого учиться?
Разберемся в этой теме подробнее. Специалисты условно делят все навыки, которые мы можем приобретать в процессе обучения, на две части — ”soft” и ”hard” — на мягкие и твердые соответственно. К категории ”твердых” относятся профессиональные навыки, которые формируют суть того, чем человек занимается на работе — например, кто-то умеет рисовать и работает дизайнером, кто-то умеет лечить зубы и работает стоматологом. А вот с ”мягкими” навыками все иначе. Их можно применять намного шире — как на работе, так и в обычной жизни. К ним относят креативное мышление, умение работать в команде, коммуницировать и планировать свое время — в общем, все то, что может пригодиться практически в любом деле.
Кстати, в последнее время некоторые выделяют еще и третью категорию — экзистенциальные навыки. Их можно применять на протяжении всей жизни в разных сферах и касаются они непосредственно личности человека — например, умение ставить цели и их добиваться, способность к рефлексии и самоанализу, умение учиться, понимать свои эмоции. В общем, все то глубинное, что касается человека и его внутреннего мира.
Зачем учиться, если у меня уже есть профессия?
"Периодически я участвую в молодежных проектах, а летом вот уже 6 лет подряд работаю в лагере. И вижу, что многих молодых людей объединяет одна общая черта — они страшно боятся ошибиться с выбором профессии, потому что считают, что выбирать можно только один раз и на всю жизнь. Однако в нашем ритме это невозможно. Согласно одному американскому исследованию, например, к 38 годам средний американский рабочий в скором будущем успеет сменить 10-14 профессий. Это означает, что выучиться на что-то одно, как раньше, и работать всю жизнь на одном месте вряд ли получится. Подросткам это нужно учитывать и не бояться пробовать, а взрослым — иметь в виду, что если они хотят быть востребованными и не чувствовать себя ”выброшенными” с рынка труда, нужно постоянно доучиваться и переучиваться.
О чем говорят мировые тренды?
Один из самых ярких трендов — это дигитализация. Мы, например, обучаем профессиям, связанным с компьютером, и я вижу по нашим ученикам, что возрастной верхний порог все больше и больше сдвигается. Другое дело — пожилым людям не всегда такие вещи даются просто, поэтому есть такие, которые бросают. Но есть и те, кто успешно доходит до финала и прекрасно себя чувствует.
Если говорить об Эстонии, то здесь учеба среди взрослого населения пользуется популярностью. Более того, в первом квартале 2021 года обучалось 19 процентов населения в возрасте от 25 до 64 лет. Для сравнения — в прошлом году в этом же квартале училось 17.1 процентов. Больше всего в обучении заинтересованы женщины с высшим образованием в возрасте от 25 до 34 лет.
Кстати, если сравнивать эти показатели с общеевропейскими, то Эстония окажется на лидирующих позициях! Мы занимали 7е место в Европе по количеству учащихся взрослых в 2020 году. Это выше результатов Норвегии (16.4 процентов) и Люксембурга (16.3). Ну а больше всего взрослых людей учится в Швеции (28.6), Швейцарии (27.6) и Финляндии (27.3), так что нам есть куда стремиться!
Какие еще существуют глобальные тренды, которые влияют на рынок труда?
Ускорение. Говорят, что чтобы достичь 25 процентов рыночной доли электричеству понадобилось 46 лет, телевидению — 26, а интернету — всего 7 лет. Чувствуете, к чему все идет? Со временем каждая появляющаяся технология внедряется в нашу жизнь все быстрее и быстрее. Я думаю, нет человека, который бы этого не чувствовал.
Изменение демографического состава населения. Если говорить, про Европу — население стареет, средний возраст увеличивается. Это, конечно, сказывается и на рынке труда и способствует появлению новых профессий.
Сетевое общество. Часть нашей жизни неумолимо переходит в онлайн, хотим мы того, или нет. Сегодня не осталось практически ни одной сферы, которая не перешла бы онлайн — консультации врачей, психологов, платежи, общение, обучение — все это можно получить, не вставая из-за компьютера.
Глобализация. Сейчас для нас открыт весь мир. И ровно так же наша страна открыта для представителей других национальностей, с которыми нужно учиться уважительно сосуществовать и строить диалог.
Экологизация. Все мы читаем новости и видим тревожные изменения в природе, мимо которых невозможно пройти. И потому все больше внимания будет уделяться тому, как реорганизовать свою жизнь и производство, чтобы не вредить окружающей среде.
Автоматизация. Общество движется в сторону того, чтобы минимизировать человеческий труд на производствах — таким образом одни рабочие места постепенно сокращаются (связанные с ручным трудом), а другие — появляются.
В этот раз мы поговорили о том, что происходит на мировом пространстве, ну а в следующий раз рассмотрим подробнее, что творится в сфере труда в нашей крошечной Эстонии.
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