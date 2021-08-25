Останки парома Estonia ждет масштабное исследование. Происхождение таинственного сигнала до сих пор не установлено

”Мы найдем все, что больше кофейной кружки”, — пообещал он.

Более масштабное исследование запланировано на следующий год.

В июле этого года в ходе предварительных исследований, в том числе при помощи 3D-гидролокатора и подводного робота, выявили повреждения на корпусе размером до 4х22 м. Точные масштабы повреждений определить не удалось, поскольку повреждения частично находятся под корпусом. Пострадала как внешняя облицовка, так и внутренняя конструкция. Более подробно о результатах исследования читайте ЗДЕСЬ.

Причины повреждений корпуса и открытия аппарели требуют дальнейшего изучения, но решение относительно этих исследований пока не принято.

Самой главной задачей летнего исследования, по словам Арикаса, являются таинственные сигналы, которые мешали проведению работ. ”Создающий помехи сигнал то появлялся, то исчезал, то есть носил непостоянный характер”, — отметил он.

Источник сигналов до сих пор не известен. Что это могло быть, Арикас спекулировать не берется.

https://rus.delfi.ee/statja/94056729/treshchiny-vmyatiny-i-drugie-povrezhdeniya-chto-udalos-obnaruzhit-v-hode-svezhih-issledovaniy-ostankov-paroma-estoniya