Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянии

По словам дочери, отец находится в больнице уже три с половиной недели. Кая добавила, что в ближайшее время его вряд ли выпишут.

Премьер-министр не пожелала комментировать причины того, почему Сийм Каллас оказался в больнице.

Супруга Сийма Калласа Кристи Каллас также отказалась от подробных комментариев. ”Мы каждый день ходим его проведать. Сегодня пойдем тоже”, — сказала она Delfi. Она заверила, что коронавируса у мужа нет. ”Он дважды вакцинирован и вируса у него нет”, — сказала женщина. Точную причину нахождения Каллас в больнице она называть не стала, отметив лишь, что у него инфекция.

Сийм Каллас уже попадал в больницу осенью 2019 года, когда почувствовал себя плохо. Тогда ситуация не была серьезной, хотя врачи рекомендовали на всякий случай остаться под наблюдением.

4 января 2017 года Калласу провели в Северо-Эстонской региональной больнице операцию на сердце. ”Для предотвращения инфаркта и других нежелательных проявлений врачи рекомендовали улучшить кровеносную систему сосудов сердца при помощи операции”, — сказал он после операции.

Сийм Каллас является основателем Партии реформ, был премьер-министром, министром финансов, министром иностранных дел, вице-спикером Рийгикогу, вице-президентом Еврокомисии и президентом Банка Эстонии.

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