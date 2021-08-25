Зеленский пошутил про сбежавшего из страны Януковича

По словам Зеленского, Украине после распада СССР за 30 лет удалось восстановить независимость, так как украинский народ является наследником существовавшей почти 1000 лет государственности. Затем политик перечислил знаменитых деятелей спорта, культуры и политики украинского происхождения, упомянув при этом ”аннексию писателей” — Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко.

Зеленский также отметил достижения бывших президентов Украины. ”Ровенщина подарила нам первого президента Украины [Леонида Кравчука], Черниговщина — второго [Леонида Кучму], Сумщина — третьего [Виктора Ющенко], Донеччина — подарила нам… Леонида Быкова [актер] и Сергея Бубку [олимпийский чемпион по легкой атлетике]”, — пошутил Зеленский, не упомянув бежавшего из страны четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Три бывших президента и остальные гости, присутствующие на мероприятии, шутку оценили и рассмеялись.

Утром 24 августа в центре Киева стартовал военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.