25.08.2021, 09:16
В Иру автомобиль врезался в мотоцикл: один человек в больнице(2)
Foto: Taavi Sepp
Вчера в Таллинне в аварии пострадал мотоциклист.
ДТП произошло в 19:26 на перекрестке Нарва мнт-Линнусе в Иру, где 51-летний мужчина на легковом автомобиле Mitsubishi Outlander при совершении поворота налево столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении мотоциклом Aprilia под управлением 39-летнего мужчины.
Точные обстоятельства устанавливаются. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Еще одна авария произошла в тот же день утром в 08:16 возле автобусной остановки ”Паэмурру” на Палдистки мнт в Таллинне, где 54-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota C-HR съехала с дороги вправо. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.