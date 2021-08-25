В Иру автомобиль врезался в мотоцикл: один человек в больнице

ДТП произошло в 19:26 на перекрестке Нарва мнт-Линнусе в Иру, где 51-летний мужчина на легковом автомобиле Mitsubishi Outlander при совершении поворота налево столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении мотоциклом Aprilia под управлением 39-летнего мужчины.

Точные обстоятельства устанавливаются. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Еще одна авария произошла в тот же день утром в 08:16 возле автобусной остановки ”Паэмурру” на Палдистки мнт в Таллинне, где 54-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota C-HR съехала с дороги вправо. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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