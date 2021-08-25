Прецедент: выдавшая кредит 95-летней женщине фирма нарушила принцип ответственного кредитования и сама должна нести расходы

Кредитное учреждение должно предоставлять ссуды ответственно и в достаточной степени оценивать кредитоспособность заемщика, чтобы гарантировать, что кредит не будет предоставлен лицу, которое, вероятно, не сможет его погасить. В числе прочего кредитная организация должна оценить, может ли соискатель кредита столкнуться со значительными трудностями и неблагоприятными экономическими последствиями.

Из этого дела следует, что в случае предоставления кредита без оценки платежеспособности соискателя кредита и возникновения у заёмщика трудностей с возвратом долга, заемщик имеет право потребовать от кредитора компенсацию, то есть финансовую компенсацию за все негативные последствия кредита. Получатель кредита может взаимозачесть такой ущерб с требованием кредитодателя о возврате кредита.

Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт верит, что данный случай станет хорошим уроком для всех кредитных организаций, чтобы они в будущем более внимательно относились к платежеспособности заёмщиков, и поощряет тех должников, в отношении которых принцип ответственного кредитования не применялся в достаточной степени. ”Из этого прецедента ясно, что если кредитная организация безответственно предоставляет ссуду, она понесет убытки, потому что в случае взаимозачёта заёмщик может, по крайней мере частично, отказаться от погашения кредита. Это нарушение преддоговорного обязательства, согласно которому заёмщик может потребовать финансовую компенсацию за негативные последствия кредита. Если бы кредитор следовал принципу ответственного кредитования при предоставлении кредита и не предоставил бы его, заёмщик не понес бы никакого ущерба”, — сказала Роозилехт.