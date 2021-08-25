Прецедент: выдавшая кредит 95-летней женщине фирма нарушила принцип ответственного кредитования и сама должна нести расходы(10)
Кредитное учреждение должно предоставлять ссуды ответственно и в достаточной степени оценивать кредитоспособность заемщика, чтобы гарантировать, что кредит не будет предоставлен лицу, которое, вероятно, не сможет его погасить. В числе прочего кредитная организация должна оценить, может ли соискатель кредита столкнуться со значительными трудностями и неблагоприятными экономическими последствиями.
Из этого дела следует, что в случае предоставления кредита без оценки платежеспособности соискателя кредита и возникновения у заёмщика трудностей с возвратом долга, заемщик имеет право потребовать от кредитора компенсацию, то есть финансовую компенсацию за все негативные последствия кредита. Получатель кредита может взаимозачесть такой ущерб с требованием кредитодателя о возврате кредита.
Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт верит, что данный случай станет хорошим уроком для всех кредитных организаций, чтобы они в будущем более внимательно относились к платежеспособности заёмщиков, и поощряет тех должников, в отношении которых принцип ответственного кредитования не применялся в достаточной степени. ”Из этого прецедента ясно, что если кредитная организация безответственно предоставляет ссуду, она понесет убытки, потому что в случае взаимозачёта заёмщик может, по крайней мере частично, отказаться от погашения кредита. Это нарушение преддоговорного обязательства, согласно которому заёмщик может потребовать финансовую компенсацию за негативные последствия кредита. Если бы кредитор следовал принципу ответственного кредитования при предоставлении кредита и не предоставил бы его, заёмщик не понес бы никакого ущерба”, — сказала Роозилехт.
Роозилехт уверена, что в случае причинения человеку ущерба по вине кредитора, явно имеет смысл спорить в суде. ”Как юрист, я почти каждый день встречаюсь с людьми, которые взяли взаймы и обращаются за помощью, когда ситуация дошла до края. Вне всякого сомнения, есть много людей, которым кредитная организация безответственно выдавала кредиты, не будучи уверенными в их платежеспособности. Моя четкая рекомендация — стоять за себя и прийти на консультацию к юристу как можно раньше. Если мы сможем доказать в суде, что кредитная организация нарушила принцип ответственного кредитования, то вполне возможно, что кредитному учреждению придется нести все расходы, включая непогашенную ссуду”, — добавила Роозилехт.
Что делать, если кредитная организация выдала кредит без соблюдения принципа ответственного кредитования и заёмщик понес убытки?
Кредитору должно быть подано соответствующее заявление о взаимозачёте, согласно которому заёмщик требует зачесть причиненный ему ущерб с требованием кредитора о возврате кредита. В случае взаимозачёта заёмщик может отказаться от погашения кредита. Таким образом, если лицо обнаружит, что кредит был ему предоставлен безответственно, без оценки его платёжеспособности, то в случае взаимозачёта он вправе отказаться возвращать кредит. Безусловно не рекомендуется делать заявление до консультации с юристом и тщательного анализа обстоятельств дела. Обращаем внимание на то, что если человек необоснованно отказывается от возврата ссуды, то сопутствующие расходы, связанные с кредитом, вырастут, и заемщик может потонуть в долгах. Также не следует забывать, что в итоге дело решает суд.
Заявление о зачёте ущерба также можно подать во время судебного разбирательства. Если ссуда была предоставлена под залог и ипотека была установлена в пользу кредитора, а ссуда не была погашена, и кредитор инициировал исполнительное производство для удовлетворения требования, обеспеченного ипотекой, иск может быть подан для признания исполнительного производства недопустимым. Это происходит в том случае, если кредитор не смог оценить платежеспособность заёмщика, и в результате заёмщик понес убытки.
В этом году юристы HUGO.legal помогли в вопросах задолженностей 1450 человек. В сотрудничестве с Министерством юстиции первая юридическая помощь оказывается бесплатно всем проживающим в Эстонии людям, чей брутто-доход составляет менее 1 200 евро в месяц. В семейных делах, касающихся прав ребенка, предел составляет брутто-доход до 1700 евро.