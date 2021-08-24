Итоги саммита G7 по Афганистану: "Большая семерка" поставила талибам условие

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что на встрече не было согласовано продление сроков эвакуации. В администрации США накануне саммита указали, что намерены завершить вывоз американцев и помогавших им афганцев в намеченные сроки. В свою очередь европейские союзники Вашингтона, прежде всего Берлин, Париж и Лондон, настаивали на продлении сроков для обеспечения эвакуации в полном объеме.

На саммите было решено координировать политику "большой семерки" по Афганистану с другими странами. Это предусматривает сотрудничество в группе "большой двадцатки", в которую входят также Россия и Китай.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал на саммите выработать единую европейскую миграционную политику в отношении беженцев из Афганистана.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден намерен закончить эвакуацию американцев из Афганистана до 31 августа, как того требовали лидеры ”Талибана”.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

По словам источника, Байден на встрече лидеров ”Большой семерки”, посвященной эвакуации из Кабула, заявил о высоком риске террористических атака после этой даты.

В то же время британский премьер Борис Джонсон рассказал Sky News, что G7 согласовала ”дорожную карту” для будущего взаимодействия с талибами, но с условием: талибы должны обеспечить безопасный проход беженцев для эвакуации и после 31 августа.

”Условие номер один, которое мы ставим как G7, состоит в том, что они должны гарантировать, вплоть до 31 августа и далее, безопасный проход для тех, кто хочет выйти. Некоторые скажут, что они этого не принимают, а некоторые, я надеюсь, поймут смысл этого, потому что у G7 есть очень значительные рычаги влияния — экономические, дипломатические и политические”, — сказал Джонсон. По его словам, Великобритании пока удалось эвакуировать 9 тыс. человек, и ”мы уверены, что сможем эвакуировать еще тысячи”.