Сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ в России

Решение было принято правлением ассоциации в связи с распространением коронавируса как на национальном, так и на международном уровне, пишет РБК.

”Конечно, мы хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением относимся к той огромной работе, которую организатор проделывает для проведения таких крупных турниров. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и до сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но из-за заботы о здоровье игроков Швеция не может сейчас участвовать в турнире”, — сказал председатель ассоциации Пер-Андерс Густафссон.

Ранее от участия в турнире отказались сборные Норвегии и Финляндии.

Турнир в Иркутске запланирован на 11–17 октября. В следующем году турнир пройдет в Сыктывкаре.

Сборная Швеции участвовала во всех мировых первенствах с 1957 года, не опускаясь ниже третьего места. На счету команды 12 побед на турнирах.

Сборная России выиграла два последних чемпионата мира в 2018 (в Хабаровске) и 2019 (в Швеции) годах.