24.08.2021, 21:23
Канцлер права об ужесточении ограничений: должны быть обеспечены права тех людей, которые не могут пройти вакцинацию(7)
Priit Simson
C этого четверга во всех публичных помещениях, в которых не проводится контроль COVID-справок, нужно будет носить маску. А обязанность предъявлять справку распространится на всех посетителей театров, кино, кафе, музеев и многих других заведений . Канцлер права обещает в меру своих возможностей следить за тем, чтобы ограничительные меры не стали драконовскими, пишет rus.err.
Новые ограничения, несомненно, осложнят повседневную жизнь людей, не прошедших курс вакцинации.
"Должны быть обеспечены и права тех людей, которые по объективным причинам не могут пройти вакцинацию, у которых нет возможности в месте проживания сдать тест или просто нет на это денег. Такого рода жалобы нам поступают ежедневно, я регулярно информирую об этом правительство, и меня заверили, что часть моих замечаний уже учтена и при необходимости будут допускаться и исключения из правил", — сказала Мадизе.
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