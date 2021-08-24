Канцлер права об ужесточении ограничений: должны быть обеспечены права тех людей, которые не могут пройти вакцинацию

"Должны быть обеспечены и права тех людей, которые по объективным причинам не могут пройти вакцинацию, у которых нет возможности в месте проживания сдать тест или просто нет на это денег. Такого рода жалобы нам поступают ежедневно, я регулярно информирую об этом правительство, и меня заверили, что часть моих замечаний уже учтена и при необходимости будут допускаться и исключения из правил", — сказала Мадизе.