Четыре страны Евросоюза предупредили об угрозе повторения миграционного кризиса

В частности, 23 августа о такой необходимости заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. ”Мы переживаем период серьезных изменений, особенно в сфере миграции, где, на мой взгляд, нам необходимо защитить границы Греции, которые одновременно являются границами всей Европы”, — предупредил Мицотакис, заметив, что европейские страны не должны нарушать права человека. Греческий премьер призвал ЕС поддержать соседние с Афганистаном страны, чтобы мигранты не устремлялись в Европу.

В тот же день премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша заявил, что ни Евросоюз, ни Братислава не возлагали на себя обязанность ”всем помогать и платить за каждого, кто покидает свою страну, вместо того чтобы ее защищать”. ”Если женщины могут организовать себя и бороться против ”Талибана” в некоторых районах Афганистана, то мужчины должны сделать то же самое”, — написал премьер в Twitter и опубликовал фотографию протестующих афганских женщин. ”ЕС не откроет каких-либо европейских ”гуманитарных” коридоров для Афганистана. Мы не допустим повторения стратегической ошибки, допущенной в 2015 году. Мы поможем только тем, кто осуществлял поддержку операции НАТО”, — предупредил Янша в другом сообщении.

Об отсутствии намерений принимать мигрантов заявил и премьер-министр Австрии Себастьян Курц. ”В Австрии уже проживает одна из самых многочисленных афганских диаспор в пересчете на душу населения… У нас по-прежнему остаются проблемы с их [афганцев] интеграцией, и поэтому мы выступаем против дополнительных приезжих”, — отметил он. Как и премьер Словении, Курц добавил, что Вена не станет повторять ошибку 2015 года, когда ЕС впустил к себе мигрантов из Сирии и других стран Ближнего Востока. За последние несколько лет Австрия уже приняла 40 тыс. афганцев, напомнил премьер. ”Люди из Афганистана должны получить поддержку от близлежащих стран. ЕС стоит укрепить внешние границы и бороться с нелегальной миграцией и контрабандистами”, — резюмировал Курц.