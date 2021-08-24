МИД России предупредил о последствиях для стран, участвующих в ”Крымской платформе”

”Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в ”Крымской платформе” как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации”, — сказала представитель МИД.

Захарова добавила, что Москва не может принять участие в подобном мероприятии из-за его явного антироссийского характера.

”Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности”, — добавила дипломат.

23 августа в Киеве состоялась учредительная конференция "Крымской платформы".

Ее основателями выступили 46 стран, в том числе все государства ЕС, НАТО и "большой семерки". В то же день была принята декларация "Крымской платформы".

Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей.

В частности, ”Крымская платформа” обвинила Москву в ”нарушениях и ограничении прав человека”, ”милитаризации полуострова”, ”изменении демографической инфраструктуры Крыма”, а также в ”препятствовании свободе судоходства” в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, ”если действия России этого потребуют”.

Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине ”полный и беспрепятственный доступ в Крым”. В заключении декларации уточняется, что к участию в ”Крымской платформе” также стоит привлечь и российскую сторону.

Декларация Крымской платформы предусматривает назначение каждой страной-участницей представителя для сотрудничества с офисом инициативы. Предполагается, что Крымская платформа будет работать на четырех уровнях — глав государств и правительств, глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном.