Ласнамяэ захлестнула волна автомобильных краж. Полиция задержала подозреваемого

„Мужчина, задержанный в качестве подозреваемого, брал все, что было оставлено в автомобилях — видеорегистраторы, кошельки, инструменты, одежду. Ущерб составляет тысячи евро", — сказал руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

По словам Синикаса, подозреваемый является местным жителем, который ранее неоднократно наказывался за совершение краж: "В конце мая он освободился из заключения, но видно, что наказание не оказало должного влияния. Так как он уже знаком полиции, его личность была быстро установлена по собранным фото- и видеоматериалам".

Райнис Синикас подчеркнул, что вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. "Паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Ценные вещи надо всегда забирать с собой”, — добавил он.

Если кто-то в последние дни стал жертвой подобного преступления, но еще не сообщил об этом, то следует обратиться в полицию. Заявление можно подать и по интернету.