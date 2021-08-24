Министр обороны Калле Лаанет: мы должны постоянно держать аннексию Крыма в международной повестке дня

В военном параде в Киеве приняла участие сводная группа Северо-Восточного оборонительного округа Кайтселийта, флаг Эстонии несла знаменная группа из караульного батальона Сил обороны.

”Эстония поддерживает инициативу ”Крымской платформы” и желает активно способствовать этому формату. Мы должны постоянно держать вопрос об оккупации Крыма в международной повестке дня, чтобы он не затерялся в тени новых кризисов. Эстония поддерживает Украину как политическими усилиями, так и предоставлением оборонной помощи, а также через тесное практическое сотрудничество в сфере обороны”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

”Режим Путина пытается закрепить незаконную аннексию Крыма, используя для этого тактику милитаризации, нейтрализации политических оппонентов, изменения демографического состава населения Крымского полуострова и информационной войны”, — отметил министр обороны Лаанет.

Первый саммит и официальное открытие ”Крымской платформы” состоялись в Киеве 23 августа 2021 года. Данный международный формат был инициирован прошлой осенью по указу президента Украины Владимира Зеленского с целью прекращения оккупации Крыма и консолидации международных усилий, поддерживающих Украину. Формат призван удерживать внимание международного сообщества к продолжающейся оккупации Крыма и де-факто вернуть Крым в состав Украины.