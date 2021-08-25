В субботу в Ласнамяэ состоится День батутов

”Мы хотим, чтобы Дни Ласнамяэ по-настоящему были бы фестивалем для всей семьи. Конечно же, и для детей мы хотим создать возможность приятно провести время, а что может быть более веселым, чем посещение батута? Дети смогут насладиться различными батутами в течение целого дня. А подростков ждем на проходящий в том же парке Молодежный фестиваль, где будут увлекательные игры и другие занятия”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

День батутов пройдет в парке Тондилоо, также известном в народе как парк Кивила. Батуты открыты с 10 до 20 часов лишь один день, 28 августа. Посещение батутов бесплатно. Из-за размеров конкретного батута на некоторых из них могут быть возрастные ограничения. Поскольку на некоторых батутах одновременно может находиться определенное число детей, то следует учесть, что возможны очереди.

В парке Тондилоо в паре сотен метров от батутов на спортплощадке Кивила в тот же день с 15 до 21 часа пройдет Молодежный фестиваль конца лета, где можно будет заняться киикингом (качание на качелях) и паркуром, поиграть в большие уличные игры, уличный футбол и настольный теннис, принять участие в мероприятиях, связанных с искусством и уличным искусством, а также в других интересных мастерских.

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ — разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (исключение — прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.

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