Зимние виды
24.08.2021, 16:47

Лучшая спортсменка Эстонии-2018 завершает карьеру

 
Saskia Alusalu Vanalinna Uisupargis
Saskia Alusalu Vanalinna Uisupargis
Foto: Sven Arbet
Эстонская конькобежка Саския Алусалу сообщила на своем сайте о завершении спортивной карьеры в 27 лет.

По словам Саскии, последние полтора года были для нее временем, чтобы подумать о том, что она сделала, оглянуться на прошлое и подумать о будущем.

Также Саския отметила, что поводом для столь решительного поступка стал COVID-19, когда после восстановления от травм она была вынуждена взять паузу в карьере и найти себя в другой ипостаси, заняться своей жизнью.

Полностью ее речь можно прочитать ЗДЕСЬ.

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