Лучшая спортсменка Эстонии-2018 завершает карьеру

По словам Саскии, последние полтора года были для нее временем, чтобы подумать о том, что она сделала, оглянуться на прошлое и подумать о будущем.

Также Саския отметила, что поводом для столь решительного поступка стал COVID-19, когда после восстановления от травм она была вынуждена взять паузу в карьере и найти себя в другой ипостаси, заняться своей жизнью.

Полностью ее речь можно прочитать ЗДЕСЬ.