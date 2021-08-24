24.08.2021, 16:47
Лучшая спортсменка Эстонии-2018 завершает карьеру(1)
Foto: Sven Arbet
Эстонская конькобежка Саския Алусалу сообщила на своем сайте о завершении спортивной карьеры в 27 лет.
По словам Саскии, последние полтора года были для нее временем, чтобы подумать о том, что она сделала, оглянуться на прошлое и подумать о будущем.
Также Саския отметила, что поводом для столь решительного поступка стал COVID-19, когда после восстановления от травм она была вынуждена взять паузу в карьере и найти себя в другой ипостаси, заняться своей жизнью.
Полностью ее речь можно прочитать ЗДЕСЬ.