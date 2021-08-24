В среду в Пирита-Козе завершается серия летних садовых концертов

”В течение трех месяцев по средам в Пирита по адресу Куллесе, 5 все желающие могли слушать приятную музыку и наслаждаться теплыми летними вечерами. Состоялось 12 концертов. 25 августа любимая всеми певица Ханна-Лийна Выза завершит эту серию концертов. Прийти на концерт, слушать и подпевать можно всей семьей — знакомые песни радуют каждого”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Песни программы взяты из известных телепрограмм канала ETV и из детства Ханны-Лийны Выза. В качестве приглашенных гостей выступят Лукас Кристофер Варема и Аурора Варема, гитарист Марек Тальтс.

Музыка на садовых концертах в Пирита звучит уже третье лето подряд. Организатор Айвар Нурмик благодарен публике и пообещал в следующем году продолжить организацию музыкальных вечеров в своем саду.

Концерт состоится в Пирита-Козе по адресу Куллесе, 5, начало в 19 часов. Билет стоимостью 10 евро можно приобрести на ticketline.ee или на месте.