24.08.2021, 17:35
Delfi едет в Маарду пообщаться с жителями города(11)
Foto: Tiit Blaat
Как обстоят дела в Маарду, какие вопросы горожан волнуют больше всего? Репортер RusDelfi Роман и репортеры Delfi Эгели, Берта и Кристин в предстоящий четверг (26 августа) посетят Маарду, чтобы встретиться с руководством города и пообщаться с местными жителями.
"В Маарду у нас много читателей, поэтому мы решили приехать к вам и пообщаться на городские темы, которые вас волнуют больше всего, — сказал репортер RusDelfi Роман Старапопов, обращаясь к маардусцам. — В предстоящий четверг мы проведем на улицах города опросы. Темы, которые волнуют больше всего жителей Маарду, мы поднимем на нашем портале".
Корреспонденты Delfi в рамках предыдущих встреч с читателями Delfi уже посетили Валга, Хийумаа, Алутагузе и Раквере.
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