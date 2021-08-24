Delfi едет в Маарду пообщаться с жителями города

"В Маарду у нас много читателей, поэтому мы решили приехать к вам и пообщаться на городские темы, которые вас волнуют больше всего, — сказал репортер RusDelfi Роман Старапопов, обращаясь к маардусцам. — В предстоящий четверг мы проведем на улицах города опросы. Темы, которые волнуют больше всего жителей Маарду, мы поднимем на нашем портале".