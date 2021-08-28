"Постоянные драки, бьющаяся посуда, полиция, а иногда даже оружие": студентка рассказала об условиях работы несовершеннолетних
Я, как и многие мои знакомые, давно задаюсь вопросом: почему несовершеннолетние зачастую находят подработки с совершенно не подходящими для них условиями работы?
Расскажу обо всем по порядку — начну с того, как сама, еще будучи несовершеннолетней, решила найти себе работу на лето. Конечно — в старом городе. Это не сложно, нужно просто заглядывать в заведения и спрашивать, нужна ли им какая-то помощь. Обычно это не занимает много времени, каждое пятое заведение отвечает положительно.
Но в силу возраста, конечно, выбор у таких соискателей как я падает на те места, где картинка красивее. Чтобы было "круто" рассказывать друзьям о месте работы, ведь чем "чернее" устраивали, тем круче казалось. На деле рабочие часы вдвое превышали норму, которую можно было отработать в таком возрасте, при этом условия и обязанности абсолютно такие же, как и у остальных (включая подачу и продажу алкоголя); а если вдруг приходит какая-то проверка, то каждый день — "первый". Всем же это было когда-то знакомо?
В силу обстоятельств мне недавно выдалось пару недель проработать в ночном заведении, опять же, в старом городе. Ситуация такая: бармены все совершеннолетние и официально устроенные работники, а каждая официантка — не старше 17 лет. Повторюсь, работа ночная, до 6 утра, а вечерняя смена с 17-19 вечера. То есть маленькие девочки работали и работают по 11-13 часов. Но рабочее время — это даже не самое страшное… Самое страшное — это атмосфера пьяных, неадекватных людей, от которых можно ожидать чего угодно. Постоянные драки, "подкаты", бьющаяся посуда, полиция, а иногда даже оружие.
Почему же малолетние туда идут? Если судить по себе, то в свои 14 лет у меня уже было понимание того, что работа "по-черному" подразумевает хорошую оплату. Очень сильно влияет фактор того, что когда все друзья в разъездах, лагерях, на дачах или тоже на какой-то работе, дни остаются пустыми. А что может быть лучше, чем проводить освободившееся время на настоящей, взрослой работе? Конечно, ничего. Ведь ко всему прочему даже родители начинают гордиться тем, что ты не сидишь дома, а знакомишься с настоящим трудом.
Как и почему родители разрешают детям работать больше часов в день, чем они сами? А самое главное — почему я ни разу не видела, как таких работодателей разоблачают? Ведь таких ситуаций ещё очень много. В общем, вопросов намного больше, чем ответов.
Если вы родитель ребёнка, изъявившего желание пойти на работу, не останавливайте его, это действительно даёт много плюсов в будущем. Но не стоит пускать это на самотёк, помогите найти место, которое пусть и не заключает договор, но не нарушает все возможные законы о работе несовершеннолетних.
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