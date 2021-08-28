"Постоянные драки, бьющаяся посуда, полиция, а иногда даже оружие": студентка рассказала об условиях работы несовершеннолетних

Я, как и многие мои знакомые, давно задаюсь вопросом: почему несовершеннолетние зачастую находят подработки с совершенно не подходящими для них условиями работы?

Расскажу обо всем по порядку — начну с того, как сама, еще будучи несовершеннолетней, решила найти себе работу на лето. Конечно — в старом городе. Это не сложно, нужно просто заглядывать в заведения и спрашивать, нужна ли им какая-то помощь. Обычно это не занимает много времени, каждое пятое заведение отвечает положительно.

Но в силу возраста, конечно, выбор у таких соискателей как я падает на те места, где картинка красивее. Чтобы было "круто" рассказывать друзьям о месте работы, ведь чем "чернее" устраивали, тем круче казалось. На деле рабочие часы вдвое превышали норму, которую можно было отработать в таком возрасте, при этом условия и обязанности абсолютно такие же, как и у остальных (включая подачу и продажу алкоголя); а если вдруг приходит какая-то проверка, то каждый день — "первый". Всем же это было когда-то знакомо?

В силу обстоятельств мне недавно выдалось пару недель проработать в ночном заведении, опять же, в старом городе. Ситуация такая: бармены все совершеннолетние и официально устроенные работники, а каждая официантка — не старше 17 лет. Повторюсь, работа ночная, до 6 утра, а вечерняя смена с 17-19 вечера. То есть маленькие девочки работали и работают по 11-13 часов. Но рабочее время — это даже не самое страшное… Самое страшное — это атмосфера пьяных, неадекватных людей, от которых можно ожидать чего угодно. Постоянные драки, "подкаты", бьющаяся посуда, полиция, а иногда даже оружие.