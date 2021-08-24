Лийметс: первые 13 афганцев направляются в Эстонию

"С нами связались более десятка афганцев, все они покидают Афганистан. В настоящее время мы говорим о 13 гражданах, но это число постоянно меняется в зависимости от обстоятельств", — передает слова министра RusERR.

По словам министра, граждане Афганистана будут приняты в Эстонии "как получатели международной защиты".

На вопрос "Предоставит ли Эстония этим людям убежище?", Лийметс ответила, что соответствующее решение примет Департамент полиции и погранохраны в установленном порядке.

Лийметс не уточнила, кто именно прибудет в Эстонию.

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