Лидер "Отечества" вышел из больницы после госпитализации с коронавирусом: так тяжело я раньше не болел

"Сегодня меня отпустили из больницы на домашнее лечение, — написал Сеэдер в Facebook. — Дома будут производиться еще необходимые анализы и процедуры, но так будет удобнее".

Лидер "Отечества" выразил благодарность персоналу Вильяндиской больницы, где он лечился.

"Всё было очень профессионально и сердечно. Спасибо! Настолько тяжело я раньше не болел, кислородные трубки тоже впервые были в носу. Любой опыт чему-то учит и в чем-то полезен. Во всяком случае, так было в моей жизни", — написал Сеэдер.

"Дорогие друзья, те, кто меня поддерживал, спасибо за это дополнительное лекарство, которое в аптеке или где-то еще не получишь! Я выздоравливаю и скоро встретимся!" - добавил он.

Пресс-секретарь "Отечества" Карл Сандер Казе сказал Delfi, что госпитализированный 20 августа Сеэдер к моменту заболевания был вакцинирован только одним компонентом. Вчера, 23 августа он принимал уже участие в партийном собрании через видеосвязь.

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