Как подготовиться к собеседованию, основанному на ценностях?

- Как выглядит собеседование в IKEA, если оно сосредоточено прежде всего на ценностях и мышлении?

- Где вы черпаете энергию? Что бы вы сделали, если бы у вас был неограниченный бюджет на десять дней? О каком отпуске вы мечтаете? Мы задаем подобные вопросы, поскольку хотим понять ценности и образ мысли людей. Это, конечно, не обычные вопросы, которые задают при приеме на работу, но первое собеседование IKEA всегда характеризуется знакомством с личностью, открытым обсуждением и честным диалогом.

- Когда и как вы оцениваете навыки и компетенции человека?

- При первой встрече мы вообще не доходим навыков и предыдущего опыта. Конечно, наличие нужных компетенций важно, и мы видим все это в CV, но на первом интервью нас гораздо больше интересует личность и то, совпадают ли личные ценности кандидата с ценностями IKEA. Затем изучаем опыт, навыки и методы работы.

- Почему в IKEA так важны ценности и образ мысли?

- Ценности, которыми руководствуется IKEA, — это сплоченность, забота о людях и планете, простота, общая ответственность, осведомленность о затратах и т.д. Когда сотрудники и предприятие разделяют одни и те же ценности, это помогает принимать более правильные стратегические решения, последовательно достигать бизнес-целей и вдохновлять сотрудников выполнять свои обязанности. Ценности проявляются в повседневных решениях и помогают направлять предприятие и его людей даже в неустойчивых обстоятельствах.

Все мы знаем, что при принятии решений руководствуемся своим чутьем и здравым смыслом, но IKEA исходит также из третьего измерения — сердца и ценностей. Они являются компасом в будущее, помогая нам оставаться теми, кто мы есть и кем хотим быть.

- Трудно ли жителям Эстонии говорить о своих ценностях или образе мышления?

- Люди зачастую не обсуждают ценности, тем более в связи с работой. Поэтому во время собеседования они скрыты за различными ситуациями, чтобы увидеть, как кандидаты ведут себя в этих ситуациях.