Как подготовиться к собеседованию, основанному на ценностях?
- Как выглядит собеседование в IKEA, если оно сосредоточено прежде всего на ценностях и мышлении?
- Где вы черпаете энергию? Что бы вы сделали, если бы у вас был неограниченный бюджет на десять дней? О каком отпуске вы мечтаете? Мы задаем подобные вопросы, поскольку хотим понять ценности и образ мысли людей. Это, конечно, не обычные вопросы, которые задают при приеме на работу, но первое собеседование IKEA всегда характеризуется знакомством с личностью, открытым обсуждением и честным диалогом.
- Когда и как вы оцениваете навыки и компетенции человека?
- При первой встрече мы вообще не доходим навыков и предыдущего опыта. Конечно, наличие нужных компетенций важно, и мы видим все это в CV, но на первом интервью нас гораздо больше интересует личность и то, совпадают ли личные ценности кандидата с ценностями IKEA. Затем изучаем опыт, навыки и методы работы.
- Почему в IKEA так важны ценности и образ мысли?
- Ценности, которыми руководствуется IKEA, — это сплоченность, забота о людях и планете, простота, общая ответственность, осведомленность о затратах и т.д. Когда сотрудники и предприятие разделяют одни и те же ценности, это помогает принимать более правильные стратегические решения, последовательно достигать бизнес-целей и вдохновлять сотрудников выполнять свои обязанности. Ценности проявляются в повседневных решениях и помогают направлять предприятие и его людей даже в неустойчивых обстоятельствах.
Все мы знаем, что при принятии решений руководствуемся своим чутьем и здравым смыслом, но IKEA исходит также из третьего измерения — сердца и ценностей. Они являются компасом в будущее, помогая нам оставаться теми, кто мы есть и кем хотим быть.
- Трудно ли жителям Эстонии говорить о своих ценностях или образе мышления?
- Люди зачастую не обсуждают ценности, тем более в связи с работой. Поэтому во время собеседования они скрыты за различными ситуациями, чтобы увидеть, как кандидаты ведут себя в этих ситуациях.
Более молодое поколение обычно более думающее — им легко говорить о себе, о том, что их мотивирует и вдохновляет, каковы их ценности. Кандидатам постарше легче рассказывать о своем опыте и навыках. Но нас научили замечать ценности и в самых простых рассказах о своей жизни.
Рекомендации, которые помогут подготовиться к собеседованию при приеме на работу, основанному на ценностях
- Перед собеседованием подумайте о себе — где вы чувствуете себя лучше всего, что вас мотивирует, что придает энергии? Это позволит вам последовательно выражать свои мысли.
- Не зачитывайте снова свое CV — сотрудники по персоналу и организационной культуре ознакомились с ним до встречи с вами. Сосредоточьтесь на своих достижениях, вдохновении и работе, которая вам нравилась и которой вы гордитесь. Это больше говорит о вас как о специалисте и коллеге и показывает, чем вы увлечены.
- Будьте честны и открыты. Собеседование в IKEA — это диалог, так что внесите свой вклад. Спокойное и закрытое состояние свидетельствует о напряжении и стрессе. Всегда помните, что цель тех, кто проводит собеседование, в том, чтобы познакомиться с вами, лучше понять ваши сильные стороны и мотивы — они там не для того, чтобы вас заваливать.
- Приход вовремя и хорошая подготовка помогают снизить стресс. Придите на собеседование на пять минут раньше и сделайте глубокий вдох, чтобы успокоиться. Обдумайте все заранее и ознакомьтесь с деятельностью предприятия с помощью интернет-сайта. Если беседа проходит онлайн, убедитесь, что все технические решения работают правильно.
- Будьте готовы к простому и дружелюбному тону. ”У нас не нужно выделяться одеждой. Все работники IKEA — генеральный директор, складские работники, уборщики, офисные работники и другие — носят униформу, так что достаточно корректного вида”, — говорит Керес.
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