ФОТО | Симпатичный пушистик оказался хищником — дикому животному не место в квартире!

Этим летом в Департамент окружающей среды поступило сообщение о кунице, которую люди забрали домой из дикой природы. Сначала они подумали, что это хорёк, но позже выяснилось, что это щенок каменной куницы.

Специалист по защите животных приехал за детёнышем и отвёз его в Общество особенных животных (Imeloomade Selts). Там дикому зверьку дали возможность оправиться и восстановить силы. Благодаря помощи сведущих людей счастливая куница уже вернулась в дикую природу. Там она будет жить самостоятельно.

В Департаменте окружающей среды отмечают, что дикие животные могут быть носителями паразитов и болезней, которые могут передаваться домашним животным и людям. Если вы заметили в дикой природе животное, которому может понадобиться помощь, не стоит приносить его в дом. Обратитесь к специалисту и следуйте полученным инструкциям.

Детёныши диких животных могут казаться беспомощными и милыми, когда они маленькие, но, вырастая, они могут доставить человеку много неприятностей. Став взрослыми, дикие животные следуют инстинктам и поведенческим моделям, характерным для данного вида. Живя с человеком, они зачастую начинают постепенно портить и грызть вещи, рыть "норы". Однако потом выпустить животное обратно в дикую природу почти невозможно — оно привыкает к искусственной среде обитания, его навыки и способности к выживанию в дикой природе значительно снижаются. Поэтому животное может оставаться зависимым от человека до конца своей жизни.

Если вы встретили дикое животное, которое явно нуждается в помощи человека, позвоните по телефону 1247 и сообщите об этом.