Новости Эстонии
25.08.2021, 08:30

Глава МВД недоволен словами Тыниса Мяги: выставлять полицейское насилие как проблему Эстонии — не есть окей

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Грете Пыллусте
Priit Simson
Интервью, где известный эстонский певец выразил среди прочего сожаление по поводу своего отсутствия в Эстонии во время коронавирусных протестов, не ускользнуло от внимания министра внутренних дел Кристиана Яани. Причем не в позитивном ключе.

Тынис Мяги высказал сожаление, что не смог участвовать в майских протестах против ограничений, которые имели место на таллиннской площади Вабадузе.

Помимо других различных тем (недоверие к СМИ, демонстрации, ограничения и т.д.) Тынис Мяги высказался с по поводу полицейских. "Наши проблемы идентичны тем, что во всем мире. 2+2, полицейское насилие, коррупция, сплошная ложь в прессе и так далее", — сказал он в блоге "Ühe Isa Blogi

Кристиан Яани прочитал мнение певца и в дал в социальных сетях понять, что по меньшей мере некоторые из утверждений Тыниса Мяги, по мнению Министр внутренних дел, неверны.

"В данном блоге он называет проблемой Эстонии и полицейское насилие. Это не окей, — написал Яани, представляющий в правительстве Центристскую партию. — Эстонский народ высоко ценит Тыниса Мяги. Народ очень доверяет и нашей полиции. Ну о каком насилии речь".

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