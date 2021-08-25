Глава МВД недоволен словами Тыниса Мяги: выставлять полицейское насилие как проблему Эстонии — не есть окей

Тынис Мяги высказал сожаление, что не смог участвовать в майских протестах против ограничений, которые имели место на таллиннской площади Вабадузе.

Помимо других различных тем (недоверие к СМИ, демонстрации, ограничения и т.д.) Тынис Мяги высказался с по поводу полицейских. "Наши проблемы идентичны тем, что во всем мире. 2+2, полицейское насилие, коррупция, сплошная ложь в прессе и так далее", — сказал он в блоге "Ühe Isa Blogi

Кристиан Яани прочитал мнение певца и в дал в социальных сетях понять, что по меньшей мере некоторые из утверждений Тыниса Мяги, по мнению Министр внутренних дел, неверны.

"В данном блоге он называет проблемой Эстонии и полицейское насилие. Это не окей, — написал Яани, представляющий в правительстве Центристскую партию. — Эстонский народ высоко ценит Тыниса Мяги. Народ очень доверяет и нашей полиции. Ну о каком насилии речь".

Nimetatud blogis toob Eesti murekohana välja ka politseivägivalla. See pole ok. Eesti rahvas austab Tõnis Mägi kõrgelt. Ja rahvas usaldab kõrgelt ka meie politseid. No millest see vägivalla jutt. https://t.co/EwwE7GR4bW — Kristian Jaani (@KristianJaani) August 23, 2021