Зеленский наградил Кальюлайд орденом

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Так, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: Президент Польши Анджей Дуда, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, Президент Европейского совета Шарль Мишель, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Финляндии Саули Ниинисте, Президент Словении Борут Пахор, Президент Молдовы Майя Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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