За год количество аварий с самокатами выросло втрое. Как избежать сопутствующих убытков?
”Езда на самокатах — личных или взятых напрокат, электрических или обычных — стала очень популярной, и такой популярности способствует появление возможности брать самокаты напрокат во все новых районах. Поэтому неудивительно, что этим летом в ERGO было зарегистрировано почти в три раза больше связанных с самокатами происшествий в рамках страхования от несчастных случаев, чем за этот же период прошлого года. Также было больше случаев страхования каско, когда самокаты повреждали легковые автомобили”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Самыми частыми несчастными случаями с самокатами являются падения. ”Причины тут разные — вы можете переоценить свои навыки вождения и не справиться с управлением на высокой скорости, или на время теряете внимание и врезаетесь во что-то. В худших случаях самокаты сбивают идущих по тротуару пешеходов. А иногда люди отправляются кататься на самокатах в состоянии алкогольного опьянения”, — рассказала Лепвальтс.
”Хотя обычно все заканчивается вмятинами или разбитым стеклом, столкновения самоката с машиной могут закончиться куда печальнее. Спровоцировать ДТП может любая из сторон, но при столкновении автомобиля и самоката, как правило, более слабым оказывается самокат. К счастью, сегодня в нашей практике не было смертельных случаев, но бывало, что людям приходилось подолгу выздоравливать на больничной койке или лечиться дома. Если вы отправляетесь кататься на самокате, я рекомендую непременно носить шлем, внимательно следить за движением и в целом быть очень осторожным”, — напомнила Катерина Лепвальтс.
Материальный ущерб от аварий с участием самоката может исчисляться тысячами евро. Лепвальтс, привела в пример случай с ущербом в размере 500 евро, когда ребенок въехал на самокате в дверь соседской машины и помял ее. Во другом случае причиненный автомобилю ущерб составил уже 2600 евро — самокат выехал на перекрестке перед движущимся автомобилем, который в результате врезался в бордюр.
Поскольку сегодня для езды на самокате страхования ответственности не требуется, а ответственность за самокат ложится на арендатора, став причиной аварии, водитель самоката должен оплатить все убытки. Хотя причиненный транспортному средству ущерб поможет покрыть страхование каско автовладельца, страховая компания имеет право взыскать сумму ущерба с виновника аварии.
”Один из вариантов для водителя самоката — заключив договор страхования жилья, оформить расширенное страхование ответственности для всех членов семьи, что в случае аварии с самокатом поможет возместить причиненный третьим сторонам ущерб”, — обратила внимание Лепвальтс на предлагаемое компанией ERGO решение.