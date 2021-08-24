За год количество аварий с самокатами выросло втрое. Как избежать сопутствующих убытков?

”Езда на самокатах — личных или взятых напрокат, электрических или обычных — стала очень популярной, и такой популярности способствует появление возможности брать самокаты напрокат во все новых районах. Поэтому неудивительно, что этим летом в ERGO было зарегистрировано почти в три раза больше связанных с самокатами происшествий в рамках страхования от несчастных случаев, чем за этот же период прошлого года. Также было больше случаев страхования каско, когда самокаты повреждали легковые автомобили”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Самыми частыми несчастными случаями с самокатами являются падения. ”Причины тут разные — вы можете переоценить свои навыки вождения и не справиться с управлением на высокой скорости, или на время теряете внимание и врезаетесь во что-то. В худших случаях самокаты сбивают идущих по тротуару пешеходов. А иногда люди отправляются кататься на самокатах в состоянии алкогольного опьянения”, — рассказала Лепвальтс.

”Хотя обычно все заканчивается вмятинами или разбитым стеклом, столкновения самоката с машиной могут закончиться куда печальнее. Спровоцировать ДТП может любая из сторон, но при столкновении автомобиля и самоката, как правило, более слабым оказывается самокат. К счастью, сегодня в нашей практике не было смертельных случаев, но бывало, что людям приходилось подолгу выздоравливать на больничной койке или лечиться дома. Если вы отправляетесь кататься на самокате, я рекомендую непременно носить шлем, внимательно следить за движением и в целом быть очень осторожным”, — напомнила Катерина Лепвальтс.

Материальный ущерб от аварий с участием самоката может исчисляться тысячами евро. Лепвальтс, привела в пример случай с ущербом в размере 500 евро, когда ребенок въехал на самокате в дверь соседской машины и помял ее. Во другом случае причиненный автомобилю ущерб составил уже 2600 евро — самокат выехал на перекрестке перед движущимся автомобилем, который в результате врезался в бордюр.