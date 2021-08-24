ГАЛЕРЕЯ | В новую Йыхвискую школу технологий приняли больше учеников, чем планировали

”Вместо запланированных 200 мест мы взяли на первый курс 215 студентов. Причина заключается в том, что было много сильных и мотивированных кандидатов, в которых мы увидели потенциал. Надеемся, что студенты смогут его реализовать в нашей школе, — прокомментировала директор школы Карин Кюннапас. — В Йыхви начинают обучение студенты, которые ранее получили профессии, например, водолаза, повара, юриста, а также те, кто уже учился на ИТ-специалиста в других учебных заведениях. Школа предлагает всем что-то новое и интересное”.

Для одного из студентов Андреса Сульга, 32-летнего пожарного из Йыхви, летний спринт стал довольно трудным испытанием: ”Сначала было сложно найти правильный ритм, но все сложности легко преодолеваются благодаря окружающим людям. Окружающая среда мотивирует: студенты помогают друг другу в любой ситуации, это дает силы двигаться вперед, несмотря на трудности”. Фотографии летнего спринта здесь.

Слова Андреса подтверждает и его будущая сокурсница, 18-летняя Гунта Клава из Латвии: ”Не нужно бояться, что что-то не получится, работая вместе с другими учениками ответ всегда найдется”. Гунта добавила, что ей было очень легко найти общий язык и общаться со своими однокурсниками потому, что, несмотря на их разный возраст, национальность и происхождение, все были заинтересованы в учебе.

Обучение программированию начнется 13 сентября в Силламяэ, в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа и будет продолжаться в этом здании до тех пор, пока не завершится строительство школы в Йыхви.

Двухлетнее обучение полностью основано на решении практических задач, происходит в игровой форме, а каждый учащийся может выбрать подходящий ему темп. На протяжении всего обучения студенты занимаются решением задач в рамках различных проектов, уровень сложности которых растет. Изучаются не только разные языки программирования, но и их применение в реальной жизни путем решения практических задач.