ГАЛЕРЕЯ | В новую Йыхвискую школу технологий приняли больше учеников, чем планировали
”Вместо запланированных 200 мест мы взяли на первый курс 215 студентов. Причина заключается в том, что было много сильных и мотивированных кандидатов, в которых мы увидели потенциал. Надеемся, что студенты смогут его реализовать в нашей школе, — прокомментировала директор школы Карин Кюннапас. — В Йыхви начинают обучение студенты, которые ранее получили профессии, например, водолаза, повара, юриста, а также те, кто уже учился на ИТ-специалиста в других учебных заведениях. Школа предлагает всем что-то новое и интересное”.
Для одного из студентов Андреса Сульга, 32-летнего пожарного из Йыхви, летний спринт стал довольно трудным испытанием: ”Сначала было сложно найти правильный ритм, но все сложности легко преодолеваются благодаря окружающим людям. Окружающая среда мотивирует: студенты помогают друг другу в любой ситуации, это дает силы двигаться вперед, несмотря на трудности”. Фотографии летнего спринта здесь.
Слова Андреса подтверждает и его будущая сокурсница, 18-летняя Гунта Клава из Латвии: ”Не нужно бояться, что что-то не получится, работая вместе с другими учениками ответ всегда найдется”. Гунта добавила, что ей было очень легко найти общий язык и общаться со своими однокурсниками потому, что, несмотря на их разный возраст, национальность и происхождение, все были заинтересованы в учебе.
Обучение программированию начнется 13 сентября в Силламяэ, в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа и будет продолжаться в этом здании до тех пор, пока не завершится строительство школы в Йыхви.
Двухлетнее обучение полностью основано на решении практических задач, происходит в игровой форме, а каждый учащийся может выбрать подходящий ему темп. На протяжении всего обучения студенты занимаются решением задач в рамках различных проектов, уровень сложности которых растет. Изучаются не только разные языки программирования, но и их применение в реальной жизни путем решения практических задач.
Учащиеся могут выбрать одно из пяти направлений: базы данных и машинное обучение, блокчейн и сети, программные приложения и интерфейсы, кибербезопасность и разработка видеоигр. Кроме того, в сотрудничестве с компаниями-партнерами будут созданы дополнительные модули, которые подготовят студентов к сложным ситуациям, которые существуют на рынке труда.
kood/Jõhvi — это новая школа, предлагающая практическое дополнительное обучение для взрослых, которая поможет снизить растущий спрос на разработчиков программного обеспечения. Школа расположена в Ида-Вирумаа, чтобы обогатить местный образовательный ландшафт и предложить новые возможности развития местным жителям и региону в целом. Основателями школы являются Таавет Хинрикус, Марек Кийса, Мари-Лийс Киттер, Маарья Пехк, Мерлин Сеэман, Райнер Штернфельд, Эде Тамкиви и Мартин Виллиг.
Для открытия школы была получена поддержка Riigi Tugiteenuste Keskus и Министерства финансов в рамках программы поддержки развития предпринимательства в Ида-Вирумаа и разнообразия трудовых навыков людей. Кроме того, свое согласие на поддержку школы дали десятки частных лиц и такие известные предприятия, как Bolt, Wise, SEB, LHV, Superangel, Astrec Data, Pipedrive, Confido, Viru Keemia Grupp, Microsoft, Admirals, Adcash, Kaamos, Ассоциация учредителей, Образовательный фонд и Startup Estonia.