К настоящему моменту 60% жителей Эстонии имеют антитела к коронавирусу
К настоящему моменту как минимум одной дозой вакцинировано в общей сложности 710 288 человек, из которых 613 222 человека получили обе дозы. Это означает, что на сегодняшний день охват двумя дозами составляет 46,14% всего населения и 55,73% взрослого населения.
По данным Департамента здоровья, с 25.02.2021 по 24.08.2021 COVID-19 заболел 77 891 человек или 5,9% населения. Такой диапазон был выбран потому, что, по имеющимся данным, антитела к коронавирусу точно сохраняются в организме как минимум шесть месяцев.
Таким образом, 710 288 человек получили как минимум одну дозу вакцины и 77 891 человек могли получить антитела в результате болезни. В общей сложности это 59,7 % населения (общая численность чуть более 1,32 млн человек).
Всего в Эстонии 139 500 первичных положительных тестов на корону, поэтому количество защищенных лиц может быть даже немного больше.
Как обстоят дела с другими инфекционными заболеваниями в Эстонии? Случаи с начала года:
- Ветряная оспа — 2609 (в т.ч. на прошлой неделе 21)
- Клещевой бореелиоз — 1195 (в т.ч. на прошлой неделе 96)
- Кишечные инфекции — 679
- ЗПП — 624
- Viirushepatiidid — 99
- HIV — 88
- Клещевой энцефалит — 50
- Грипп — 9
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