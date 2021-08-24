К настоящему моменту 60% жителей Эстонии имеют антитела к коронавирусу

К настоящему моменту как минимум одной дозой вакцинировано в общей сложности 710 288 человек, из которых 613 222 человека получили обе дозы. Это означает, что на сегодняшний день охват двумя дозами составляет 46,14% всего населения и 55,73% взрослого населения.

По данным Департамента здоровья, с 25.02.2021 по 24.08.2021 COVID-19 заболел 77 891 человек или 5,9% населения. Такой диапазон был выбран потому, что, по имеющимся данным, антитела к коронавирусу точно сохраняются в организме как минимум шесть месяцев.

Таким образом, 710 288 человек получили как минимум одну дозу вакцины и 77 891 человек могли получить антитела в результате болезни. В общей сложности это 59,7 % населения (общая численность чуть более 1,32 млн человек).

Всего в Эстонии 139 500 первичных положительных тестов на корону, поэтому количество защищенных лиц может быть даже немного больше.

Как обстоят дела с другими инфекционными заболеваниями в Эстонии? Случаи с начала года:

Ветряная оспа — 2609 (в т.ч. на прошлой неделе 21) Клещевой бореелиоз — 1195 (в т.ч. на прошлой неделе 96) Кишечные инфекции — 679 ЗПП — 624 Viirushepatiidid — 99 HIV — 88 Клещевой энцефалит — 50 Грипп — 9



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