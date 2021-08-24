В торговом центре Viru Keskus начался основательный курс обновления
По словам руководителя торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн обновление чрезвычайно важно, учитывая изменения в потребностях клиентов и покупательском поведении. ”За 17 лет деятельности Viru Keskus превратился в приоритетное место шопинга для любителей моды и самый посещаемый торговый центр, и мы стремимся развиваться с учетом изменившихся требований покупателей к покупательской среде. Мы хотим предложить посетителям более комфортные услуги, эмоции и впечатления, и, исходя из этого, необходимость в обновлении центра была очевидна”, — сказала Когерманн.
”Нам очень приятно приступить к выполнению работ по внутреннему оформлению и донести посредством этого будущие тенденции развития розничной торговли до посетителей и арендаторов Viru Keskus. Полный курс обновления включает в себя комплексное, устойчивое и современное строительное решение, направленное на повышение комфорта клиентов, значительное увеличение площадей питания и, конечно же, ознакомление наших клиентов с новыми интересными брендами и концепциями магазинов. Ясно, что с развитием цифровой торговли физическое пространство должно предлагать больше возможностей для получения эмоциональных впечатлений через пространственный опыт, обслуживание и услуги”, — объяснила Когерманн содержание изменений.
”На первом этапе будет создан новый центральный путь передвижения, объединяющий торговый центр с разными магазинами, а также полностью обновлены атриум и общие зоны первого этажа. Свои концепции обновят многие горячо любимые клиентами магазины Viru Keskus”, — пояснила Когерманн. ”Первым откроет двери для своих клиентов полностью обновленный продуктовый отдел (Toidumaailm) Таллиннского Дома торговли. Затем вы сможете увидеть обновленный отдел Ilumaailm, аптеку сети Apotheka и ее косметический отдел, которые создадут в Viru Keskus самый большой и современный в Прибалтике центр для гурманов красоты. Во второй половине осени курс обновления пройдет один из лучших книжных магазинов мира Rahva Raamat. Планируются и другие приятные сюрпризы, которые непременно предложат покупателям как много интересного, так и современный посетительский опыт”, — рассказала Когерманн о содержании изменений.
Обновление Viru Keskus основано на победившей на международном конкурсе работе, авторами которой является отмеченное несколькими наградами шведское архитектурное бюро Wingårdhs, специализирующееся на архитектуре, городском планировании, внутреннем оформлении и ландшафтной архитектуре. Среди проектов этого престижного архитектурного бюро представлены научный центр Universeum в Гетеборге, посольства Швеции в Вашингтоне и Берлине, Шведский национальный музей в Стокгольме, гостиница Blique by Nobis, крупнейший в Скандинавии торговый центр Mall of Scandinavia, торговый центр Emporia и рынок Saluhall в Мальмё.
Планируется, что весь процесс обновления займет примерно один год, и Viru Keskus будут оставаться открытым в течение всего периода обновления. В некоторых частях торгового цента могут быть определенные реорганизации, связанные со строительной деятельностью.