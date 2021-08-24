В торговом центре Viru Keskus начался основательный курс обновления

По словам руководителя торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн обновление чрезвычайно важно, учитывая изменения в потребностях клиентов и покупательском поведении. ”За 17 лет деятельности Viru Keskus превратился в приоритетное место шопинга для любителей моды и самый посещаемый торговый центр, и мы стремимся развиваться с учетом изменившихся требований покупателей к покупательской среде. Мы хотим предложить посетителям более комфортные услуги, эмоции и впечатления, и, исходя из этого, необходимость в обновлении центра была очевидна”, — сказала Когерманн.

”Нам очень приятно приступить к выполнению работ по внутреннему оформлению и донести посредством этого будущие тенденции развития розничной торговли до посетителей и арендаторов Viru Keskus. Полный курс обновления включает в себя комплексное, устойчивое и современное строительное решение, направленное на повышение комфорта клиентов, значительное увеличение площадей питания и, конечно же, ознакомление наших клиентов с новыми интересными брендами и концепциями магазинов. Ясно, что с развитием цифровой торговли физическое пространство должно предлагать больше возможностей для получения эмоциональных впечатлений через пространственный опыт, обслуживание и услуги”, — объяснила Когерманн содержание изменений.