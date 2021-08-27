История мальчика, утонувшего у мола в Вйимси: ”Он был нашим солнечным лучиком, дитем природы!”

Вечером 24 июля в окрестностях гавани поселка Келвинги в Виймси собрались десятки людей, над морем кружил вертолет, на берегу работали полицейские, сотрудники скорой помощи и спасатели. У них была одна забота: найти шестилетнего Стефана. Только что он был с семьей на пляже, его видели на молу, и затем он пропал.

На мол уже было не пройти — его перегородили полицейской лентой, чтобы не мешать работе спасателей и погружающимся на четырехметровую глубину водолазам.

Незадолго до этого мать Стефана Тийна Клеметс покинула место происшествия, чтобы поискать мальчика в лесу. Она медленно ехала на автомобиле и наблюдала, как пришедшие на помощь неравнодушные чужие люди прочесывают подлесок по обе стороны дороги, выкрикивая при этом имя Стефана.

”Ты где?” — спросила позвонившая Тийне старейшина поселка Келвинги Дарви Кыдар, после этого женщина развернулась и поехала обратно к гавани.

Когда Тийна приехала, ей показалось, что люди, которые в течение считанных десятков минут откликнулись на опубликованный в Facebook и прессе призыв о помощи, смотрят на нее, улыбаясь.

”Во мне вновь забрезжила надежда, — вспоминает Тийна. В тот самый момент она увидела, как вертолет развернулся и полетел в сторону берега. — Я подумала, что они полетели заправляться”.

Шел третий час поисков.

Тийна вышла из машины и увидела старейшину Кыдар — та приподняла полицейскую ленту и склонила голову.

Водолазы нашли тело крохи Стефана.