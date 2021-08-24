ОПРОС RusDelfi | Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии?

Возможно, это действующий президент Керсти Кальюлайд и она могла бы продолжить исполнять свои обязанности на втором сроке. А может вновь назначить Тоомаса Хендрика Ильвеса, который уже был президентом два срока подряд?

Потенциальным кандидатом на пост главы государства называли академика Тармо Соомере, который заявил, что будучи президентом страны он надеется не обидеть русскоговорящих жителей Эстонии.

Более 30 деятелей культуры и общественных деятелей выступили с открытым обращением к Рийгикогу и Коллегии выборщиков, в котором призвали избрать президентом кандидата от EKRE, бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса.

Правление Центристской партии сделало предложение поддержать кандидатуру директора Национального музея Эстонии Алара Кариса. Практически одновременно о своей поддержке Кариса сообщила и Партия реформ.

А может с обязанностями президента Эстонии хорошо справится мэр Таллинна Михаил Кылварт, который согласно Конституции подходит на эту должность — он гражданин Эстонии по рождению, достиг сорока лет. Или же президентом мог бы стать почетный член Центристской партии Эдгар Сависаар?

Если же вы считаете, что пост президента мог бы занять кто-то другой, то напишите имя своего кандидата в комментариях.

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