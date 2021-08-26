Топ-менеджер Selver использовала базу данных фирмы для слежки за новой женой своего бывшего мужа: ”Она подтвердила, что знает все о ”новой сучке” Ильмара”

Летом 2018 года в жизни Май*, угодившей в любовный треугольник, стали происходить необычные вещи. Женщина узнала, что за ней шпионят.

Май только что свила гнездо со своим новым партнером Ильмаром. А сам Ильмар разъезжался с бывшей женой Керту, супруги только-только разделили имущество.

”Каждый раз, когда он отправлялся к Керту собирать вещи, та делилась с ним новой информацией о том, что ей удалось узнать обо мне”, — рассказывает Май. Это было очень странно: хотя мужчина не рассказывал бывшей жене о новой подруге, Керту все больше узнавала о Май.

Сначала Керту только подозревала о появлении новой ”анонимной” подруги у Ильмара.

Но в какой-то момент Керту уже знала имя новой зазнобы своего бывшего, а вскоре и ее день рождения, место работы, адрес и другие данные.

В другой раз Керту оказалась в курсе, куда Май и Ильмар вместе ходят за покупками.

Потом Керту точно описала одежду Май и спросила Ильмара, где такая ”крыса” может достать купюру в 50 евро, чтобы расплатиться ею в магазине.

Май рассказала: Керту подтвердила Ильмару, что знает о его ”новой сучке” абсолютно все. В какой-то момент она укоризненно помахала перед его носом фотографиями Май.