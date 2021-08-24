В Рапламаа орудует серийный стрелок, который калечит кошек

Это происходило в деревне Виливере в волости Кохила в Рапламаа и началось 2009 году, когда кот Вася пришел домой с пулей в загривке. В 2011 году произошел похожий случай: животное вернулось с округлой кровоточащей раной. В 2014 году кота ранили в область над глазом, в результате чего он частично ослеп. В следующем году он получил еще одну травму. Тогда рентген показал наличие трех пуль, одна из которых раскрошила позвоночник. Через три года животное скончалось, так как организм уже не поддавался лечению.

Но насилие над кошками продолжалось. В 2015 году кот Мотя пришел домой с округлой раной. В 2017 году у одного кота была обнаружена пуля в туловище, у другого в голове. Длившееся годами издевательство достигло кульминации в июле, когда один кот был найден мертвым. Животное скончалось в результате внутреннего кровотечения, с большой долей вероятности вызванного повреждением от пневматического оружия.

Союз просит всех, кто располагает информацией о виновнике или о самих инцидентах, сообщить об этом в полицию или союзу по адресу info@loomakaitse.ee.

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