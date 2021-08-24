Новый рекордный выигрыш: счастливчик выиграл в игровом автомате Optibet 7,2 млн евро

В июне этого года был выигран джекпот и установлен рекорд в размере 6,5 млн евро, который достался 30-летнему мужчине, проживающему в Финляндии. И вот снова удача улыбнулась одному из игроков портала Optibet, а именно 30-летнему жителю Эстонии, который попытал счастья в той же игре Mega Moolah и с той же ставкой в 3,75 евро.

Удачливый победитель, работающий строителем, был, мягко говоря, удивлен победой. ”Мне пришлось прочитать сообщение о победе несколько раз, чтобы понять, что это происходит со мной!” — рассказал мужчина. ”Как-то я узнал из новостей о том, что игрок из Эстонии выиграл рекордную сумму в 6,5 млн евро, и подумал, что было бы интересно попробовать ту же игру. Конечно, я не мог представить себе такого счастья! ”

На выигранные деньги мужчниа планирует купить дом, машину, а также вложить часть из них. Предыдущий победитель также планировал купить дом на выигранные средства. Выигрыш выплачивается игроку сразу, таким образом, он в одночасье становится миллионером.

Новый выигрыш — вторая по величине сумма, выигранная в азартных играх. В 2010 году было выиграно 10,8 млн евро в Viking Loto и в июне 2021 года на игровом портале Optibet 6,5 млн евро.