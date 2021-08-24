ВИДЕО | "Балтийский путь 2021". Люди выстроились в живую цепочку против "запугивания и разделения общества"

"Неважно, что вы думаете о текущих событиях — считаете ли вы, что у нас бушует эпидемия, или что ситуация с Ковидом создана для использования репрессивной политики и преднамеренного ограничения наших свобод контролирующими силами. Привиты вы или нет, неважно, мы — один народ, и все мы соседствуем на наших любимых балтийских землях. Независимо от вашей этнической принадлежности, национальности, религии, убеждений или ориентации, мы все едины, и все мы братья и сестры. Мы все друзья, а не враги, как бы не пытались нас убедить в обратном те, кто хочет нас разделить и рассорить. Они пытаются вбить клин между нами, но нет, этого не произойдет! Мы отказываемся сражаться друг с другом, вместо этого мы приглашаем всех нас объединиться, любить и уважать друг друга. История показала, что в конце концов, нас никто не может разделить и никогда не разделит!", — написано на сайте, посвященном акции.