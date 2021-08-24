За сутки в Эстонии выявлено 375 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 122 человек. 78 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 14.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 301 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 16 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 99 пациентов. Среди госпитализированных пациентов 77 человек, то есть 77,8% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализирован 71 человек).

Летальных случаев зафиксировано не было. Всего в Эстонии умерло 1258 человек с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 710 288 человек, из которых у 97 066 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 613 222 человек — завершен. В течение суток было введено 4134 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 239 846 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 63%.

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