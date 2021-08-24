Суд существенно смягчил наказание бизнесмену, убившему свою жену

В своем последнем слове в суде Айвар Тедремяэ сказал, что он думает о случившемся каждый день. ”Я очень сожалению. Подтверждаю, что события, которые произошли в тот день, были непреднамеренными, и этот удар в область живота не был спланированным. Просто все так произошло”.

10 мая уездный суд признал мужчину виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободны сроком на шесть лет.

Защита обжаловала приговор и 23 августа Таллиннской окружной суд аннулировал решение суда первой инстанции.

По мнению окружного судьи Стена Линда, не было установлено, предусматривал ли Тедремяэ нанесение Аннике телесных повреждений, приведших к смерти. По оценке суда, не установлено, что обвиняемый знал, что удар в определенный отдел живота приведет к такому повреждению. Вследствие этого нет оснований утверждать, что удары обвиняемого были направлены таким образом, чтобы нанести подобного рода повреждение.

Было отмечено, что Государственный суд в своих решениях неоднократно исходил из принципа, что в случае отсутствия у человека косвенного намерения нанести тяжкие телесные повреждения его действия следует классифицировать по статье о причинении смерти по неосторожности (§ 117 Пенитенциарного кодекса).

Таким образом окружной суд постановил, что Тедремяэ виновен в причинении смерти по неосторожности и физическом насилии, за что должен понести наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года, из которых 10 месяцев он должен отсидеть реально, остальной срок — условный с испытательным сроком в три года.

Более подробно о том, что произошло, можно прочитать ЗДЕСЬ.