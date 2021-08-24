Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США

Гражданка Афганистана родила девочку на борту военно-транспортного самолета ВВС США C-17, осуществлявшего эвакуационный рейс из Кабула на американскую авиабазу Рамштайн в Германии (земля Рейнланд-Пфальц). Об этом во вторник, 24 августа, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Транспортное командования (USTRANSCOM) Вооруженных сил США.

Схватки начались в воздухе, состояние роженицы улучшилось после того, как самолет снизился и давление в кабине возросло. Ребенок появился на свет в грузовом отсеке машины - через несколько минут после приземления.

Девочка и мать чувствуют себя хорошо, они доставлены в военный госпиталь в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц).

Восемь транзитных центров в шести странах

Между тем представитель Госдепартамента США сообщил на брифинге для журналистов, что в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, подобные центры открыты в Германии, Италии и Испании и смогут пропускать примерно по 15 тыс. человек, вывозимых из Кабула.

Сотрудник Госдепа добавил, что первый рейс с заявителями на получение специальных американских иммиграционных виз уже вылетел из ФРГ в США. На предоставление данного типа виз, в частности, могут претендовать жители Афганистана, которые помогали американским военным.

На авиабазе Рамштайн в ФРГ планируется разместить до 10 тысяч человек

Как отмечает немецкая телерадиокомпания SWR, на данном этапе на авиабазе Рамштайн планируется временно разместить до 10 тыс. человек. С начала эвакуации там приземлились около 40 самолетов с более чем 7 тыс. человек на борту. Еще около 4 тыс. беженцев, как ожидается, будут направлены на военный объект США в Кайзерслаутерне (Рейнланд-Пфальц) и полигон в Графенвере (Бавария).

Захват власти в Афганистане талибами