ИСТОРИЯ ОПЫТА | Aлидe: Всегда делай столько, сколько можешь
- Расскажи, кто ты и чем занимаешься.
- Меня зовут Алиде-Кристине Альба, я занимаюсь волейболом, пою, играю на трубе, а также хожу в кружки актерства и природы.
- В какие организации ты входишь?
- Я член Kodutütred, председатель молодежного совета волости Ярва и активный член независимой сети Молодежного совета Союза защиты детей.
- Как ты попала в Молодежный совет? Что больше всего запомнилось на этом пути?
- Через Студенческий совет я попала в молодежный совет волости Ярва. Я оказалась в Молодежном совете Союза защиты детей, когда завуч моей школы по работе по интересам прислал мне сайт Молодежного совета и спросил, не хочу ли я туда войти. Он предложил его мне потому, что обнаружив этот сайт, сразу подумал обо мне. Я открыла присланную им ссылку и заинтересовалась, подала заявку и попала в молодежную группу.
Самые запоминающиеся моменты на пути были, когда у меня появилась возможность говорить с разными министрами.
- Какие трудности пришлось преодолевать?
- Самые большие трудности были связаны с людьми и межличностными отношениями. Все не могут думать одинаково, иногда делают что-то не так, порой люди даже что-то игнорируют и не интересуются чем-то, но в конце концов все получилось.
- Чему тебя научили молодежные организации?
- Организации сделали меня сильнее, и я больше не боюсь общения с важными людьми. К тому же я стала внимательнее и терпеливее.
- Расскажи немного о дружественном к ребенку делопроизводстве. Как ты попала туда и чем тебе это нравится?
- Дружественное к ребенку делопроизводство добралось до меня так: ко мне пришли поговорить об этом. Поскольку я сама давала свидетельские показания, то могла рассказать о том, что чувствовала, когда была там, что я помню. Сейчас для меня очень важно, чтобы потерпевшие, свидетели или подозреваемые чувствовали себя комфортно, чтобы у них оставались хорошие, теплые чувства и они осмеливались говорить обо всем.
- Как ты при всем этом сохраняешь свое психическое здоровье? Есть какие-то приемы?
- Я очень забочусь о своем психическом здоровье. Мне нравится медитировать, заниматься йогой и мечтать. Я много разговариваю с мамой, она помогает и поддерживает меня, как на самом деле и вся моя семья. Кроме того, я чувствую свои границы, когда “уже слишком”.
Мой совет — рассказывайте все, что вас беспокоит или радует, своему животному, маме, сестре, брату, бабушке, другу. Психическое здоровье важно. Всегда принимайте на себя столько занятий, сколько считаете возможным. Если вы не можете сделать все сразу, не бойтесь что-то на время отложить. Жизнь — для обучения!
- Каким ты видишь свое будущее?
- Я пока точно не знаю, чем хочу заниматься в будущем. Сейчас я думаю, что могу стать психологом, архитектором, социальным педагогом или юристом. Все эти темы очень разные, но они меня интересуют и мне подходят.
- Что планируешь делать летом?
- Планирую летом пойти в дружину, много плавать, проводить время с друзьями и ездить в разные лагеря.
- Дай молодежи советы, как провести лето безопасно.
- Вы можете безопасно провести лето, не слишком много посещая разные вечеринки. Можно проводить много времени на свежем воздухе, потому что свежий воздух и движение укрепляют. Разумеется, молодым людям нельзя плавать, употребив алкоголь. Они должны быть осторожны, они должны наслаждаться летом, но делать это с умом!
Расспрашивала Марис Праатс, координатор группы по созданию контента и совместной работе
Редактор Катрин Цупсманн
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи