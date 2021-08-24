ИСТОРИЯ ОПЫТА | Aлидe: Всегда делай столько, сколько можешь

- Расскажи, кто ты и чем занимаешься.

- Меня зовут Алиде-Кристине Альба, я занимаюсь волейболом, пою, играю на трубе, а также хожу в кружки актерства и природы.

- В какие организации ты входишь?

- Я член Kodutütred, председатель молодежного совета волости Ярва и активный член независимой сети Молодежного совета Союза защиты детей.

- Как ты попала в Молодежный совет? Что больше всего запомнилось на этом пути?

- Через Студенческий совет я попала в молодежный совет волости Ярва. Я оказалась в Молодежном совете Союза защиты детей, когда завуч моей школы по работе по интересам прислал мне сайт Молодежного совета и спросил, не хочу ли я туда войти. Он предложил его мне потому, что обнаружив этот сайт, сразу подумал обо мне. Я открыла присланную им ссылку и заинтересовалась, подала заявку и попала в молодежную группу.

Самые запоминающиеся моменты на пути были, когда у меня появилась возможность говорить с разными министрами.

- Какие трудности пришлось преодолевать?

- Самые большие трудности были связаны с людьми и межличностными отношениями. Все не могут думать одинаково, иногда делают что-то не так, порой люди даже что-то игнорируют и не интересуются чем-то, но в конце концов все получилось.

- Чему тебя научили молодежные организации?

- Организации сделали меня сильнее, и я больше не боюсь общения с важными людьми. К тому же я стала внимательнее и терпеливее.

- Расскажи немного о дружественном к ребенку делопроизводстве. Как ты попала туда и чем тебе это нравится?

- Дружественное к ребенку делопроизводство добралось до меня так: ко мне пришли поговорить об этом. Поскольку я сама давала свидетельские показания, то могла рассказать о том, что чувствовала, когда была там, что я помню. Сейчас для меня очень важно, чтобы потерпевшие, свидетели или подозреваемые чувствовали себя комфортно, чтобы у них оставались хорошие, теплые чувства и они осмеливались говорить обо всем.

- Как ты при всем этом сохраняешь свое психическое здоровье? Есть какие-то приемы?