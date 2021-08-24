Кальюлайд: Молдова теперь имеет лучшую за 30 лет возможность самостоятельно выбирать свою судьбу(35)
”В большой степени благодаря вам Молдова теперь имеет лучшую за 30 лет возможность самостоятельно выбирать свою судьбу. Такая возможность не возникает часто, поэтому воспользуйтесь этим целеустремленно”, — сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня в Киеве на встрече с президентом Молдовы Майей Санду.
”Вы избрали верный путь, начав строить правовое государство, потому что государство с упорядоченной правовой системой привлекает значительно больше инвестиций, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни и благополучия жителей страны”, — сказала глава Эстонского государства.
”В построении правового государства, обеспечении основных свобод и проведении реформ заинтересован, прежде всего, народ Молдовы, но чем теснее вы будете связаны с экономическим и ценностным пространством Европейского союза, тем вероятнее то, что в будущем появится возможность стать его частью. Эстония с радостью поделится своим опытом в проведении реформ и построении поддерживающего свободы правового пространства”, — добавила глава государства.
Молдова представляет собой для Эстонии одно из целевых государств в сфере сотрудничества в целях развития. Эстония оказывает Молдове помощь в развитии демократии и укреплении хорошей практики управления, поддержке предпринимательства в сельских регионах и в продвижении образования. Президент Кальюлайд заверила, что Эстония продолжит оказывать поддержку по всем этим направлениям, а также поможет с поставками вакцин против COVID-19.
На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности сотрудничества в цифровой сфере.