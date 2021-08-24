24.08.2021, 07:55
Рейтинг партий: реформисты лидируют, EKRE на втором месте, центристов почти догнала Eesti 200(1)
Foto: Kiur Kaasik
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то за Партию реформ проголосовали бы 24% избирателей, выясняется из результатов опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
В июне рейтинг партии премьер-министра также составлял 24%, а в июле аналогичный опрос не проводился.
Оппозиционную EKRE в августе готов поддержать 21% избирателей по сравнению с 23% в июне.
Поддержка Центристской партии в августе составила 17% — на 2% меньше, чем в июне.
В результате к центристам вплотную приблизилась непредставленная в Рийгикогу партия "Эстония 200", которую в августе готовы поддержать 16% респондентов — на три процента больше, чем в июне.
Поддержка социал-демократов осталась на уровне 9%, а рейтинг Isamaa опустился с 7% до 5%.