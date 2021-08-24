Рейтинг партий: реформисты лидируют, EKRE на втором месте, центристов почти догнала Eesti 200

В июне рейтинг партии премьер-министра также составлял 24%, а в июле аналогичный опрос не проводился.

Оппозиционную EKRE в августе готов поддержать 21% избирателей по сравнению с 23% в июне.

Поддержка Центристской партии в августе составила 17% — на 2% меньше, чем в июне.

В результате к центристам вплотную приблизилась непредставленная в Рийгикогу партия "Эстония 200", которую в августе готовы поддержать 16% респондентов — на три процента больше, чем в июне.

Поддержка социал-демократов осталась на уровне 9%, а рейтинг Isamaa опустился с 7% до 5%.